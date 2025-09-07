Eğirdir Gölü Projesi İhaleye Çıktı

SU TAKVİYESİ PROJESİ VE İHALE SÜRECİ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü’ne yıllık 42 milyon metreküp su takviyesinde bulunacak projenin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Yumaklı, yazılı açıklamasında, Eğirdir Gölü’nün sadece Isparta’nın değil, Türkiye’nin de önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirtti. Gölün uzun zamandır ağır su baskısı altında bulunduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, “Yaşanan iklim krizinin etkilerinin yanında ülkemizde en çok su kullanımı yapılan göllerden birisi olması sebebiyle maalesef gölün derinliği son 10 yılda 11 metreden 6 metreye kadar düşmüştür” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMEK ÜZERİNE

Eğirdir Gölü’nün, bölgedeki çiftçilerin sulama alanındaki tarımsal üretim gücünü oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, gölden tarımsal sulama amacıyla yıllık ortalama 140 milyon metreküp su kullanıldığını aktardı. Ancak göl seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece 50 milyon metreküp suyun sulamaya verilebildiği kaydedildi. Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü’nün sadece bir su kaynağı olmadığını, aynı zamanda “bir kültürü, bir tarım mirasını, binlerce ailenin geçim kaynağını ve çocuklarımızın geleceğini temsil ettiğini” söyledi.

SU EYLEM PLANI VE GELECEK STRATEJİLERİ

Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü için 20 Haziran’da hazırlanan 13 ana başlık ve 31 alt başlıktan oluşan Su Eylem Planı’nı da hatırlatarak, üç temel stratejik hedef belirlendiğini belirtti. Bunlar; suyu daha etkin ve adil kullanmak, yer altı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, doğal dengeyi ve ekosistemi korumak olarak sıralandı. Ayrıca, “Eğirdir Gölü özelinde mevcut açık sulama sahalarının kapalı sulama sistemleri haline getirilmesi” gerektiğinin altını çizdi. Yumaklı, göl seviyesi yükseldiğinde yer altı sularının korunacağını ve göl su kalitesinin artırılacağını da ifade etti. Yapılan yatırımların Isparta’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diliyor.