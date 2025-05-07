Eğitim, Ambulans Sürücülerine Güvenlik Sağlıyor

AMBULANS SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Muş, Ağrı, Van ve Hakkari’deki ambulans şoförleri için “Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi” gerçekleştirildi. Muş İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Karayolları Şube Şefliği tesislerinde düzenlenen eğitimde katılımcılara, ambulans kazalarının önlenmesi ve daha etkin, verimli hizmet sunumu konularında teori ve uygulama yönünden bilgi veriliyor.

EĞİTİMİN AMACI VE KATKILARI

İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, düzenledikleri eğitimle acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve güvenli yapılmasını sağlama gayretinde olduklarını belirtti. Hacıoğlu, bu eğitimlerin bölgedeki sağlık personeline önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hacıoğlu, “Bugün Muş, Ağrı, Van ve Hakkari’den eğitmen ve katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz eğitimle, ambulans sürücülerimizin zorlu coğrafi ve iklim koşullarında vaka sahasına güvenli ulaşım sağlamaları hedefleniyor. Eğitimde, ileri sürüş teknikleri, araç hakimiyeti, güvenli varış ve olay sonrası araç yönetimi gibi birçok konuda teori ve uygulama dersleri verildi” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tür programların sahadaki hizmet kalitesine katkı sunduğunu düşündüklerini de ekledi.

EĞİTİM SÜRECİ VE HEDEFLERİ

Eğitim koordinatörü ve Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Murat Köstekçi, etkinliği 4 gün sürecek şekilde planladıklarını aktardı. Köstekçi, “Eğitimin amacı, sürücülere zorlu koşullarda manevra kabiliyeti kazandırmak, trafikte ortaya çıkan zorluklarla başa çıkabilmeleridir. Ambulans sürüş güvenliği eğitiminde çeşitli parkurlarımız bulunuyor. Bu eğitimler sayesinde sürücülerimiz acil durumlarda daha pratik hareket edebiliyor ve ambulans kazalarını minimuma indirme fırsatı buluyor” dedi.