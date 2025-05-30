Eğitim Bakanı Tekin, Öğrenci Eserlerini Dağıtacak

ÖĞRETMENLERİN YAZDIĞI ESERLER DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hikaye, öykü ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirecek ve sonuçta da bütün öğrencilerimize ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız.” açıklamasında bulundu. Tekin, Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve diğer kurum amirleri tarafından karşılandı. Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ne geçen Tekin, Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği gösteriyi izledi. Programı düzenleyen öğretmenlere teşekkür eden Tekin, Maarif Orkestrası çalışmasını bakan olduğu ilk dönemlerde başlattıklarını belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN MÜZİK KOROSU KURULDU

Tekin, “Her ilde öğretmen arkadaşlarımızdan böyle orkestra kurulmasını istemiştik. Bunu burada izlemek ve kurulduğunu görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden oluşan bir müzik korosu da kurduklarını belirten Tekin, “23 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat izlediği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde dünyanın en büyük çocuk korolarından bir tanesini başlattık. Belki televizyonlarda görmüşsünüzdür. Çocuklarımızın boyları, çaldıkları enstrümanların yarı boylarına kadar ama inanılmaz güzel çaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve izleyen herkes çok beğendi. Bayramda AKM’de bir konser verecekler. Bu, bizim müzikle ilgili başlattığımız etkinliklerden bir tanesi.” diye konuştu.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR EĞİTİMİ İLKOKULDA BAŞLAMALI

Güzel sanatlar ve spor eğitimine ortaöğretim aşamasında başlamanın geç olduğunu düşünen Tekin, “Güzel sanatlar ve sporla ilgili eğitimin ilkokul çağlarından başlaması gerektiğini düşündüğümüz için bu yıl Ankara’da müzik ilkokulu, müzik ortaokulu ve müzik lisesini başlattık.” ifadelerini paylaştı. Başlangıçta, “Buraya kimse gelmez, kimse başvurmaz” denildiğini ancak başvuru sayısının kabul edilecek öğrencinin yaklaşık 5 katı kadar olduğunu belirti. Seçme sınavı yapılmak zorunda kalındığını ifade eden Tekin, pansiyonu ve yurt imkanları olan okulun Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden eğitim aldığını aktardı. Bu yıl, müzik eğitimini Anadolu’daki 10 civarındaki ile yaymayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

ÖĞRETMENLERİN EMEKLERİ TAKDİR EDİLECEK

Öğretmenlerin emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, “Bakanlığın karar alma mekanizmalarına, odağına öğretmenleri yerleştirdik.” dedi. Kültür yayınlarında telif eser konusunda sorun yaşandığını anlatan Tekin, “Bu yıl şöyle bir şey başlatıyoruz, bunu da buradan duyurmuş olayım. Hikaye, öykü ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirecek ve sonuçta da bütün öğrencilerimize, bastırıp öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız. Bunu da bir yarışma formatında yapmış olacağız.” ifadeleriyle öğretmenlere duyuruda bulundu.