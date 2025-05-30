Eğitim-Bir-Sen, 428.632 Üye Ile Liderlik Sürdürdü

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI, GENEL YETKİYİ BİR KEZ DAHA KAZANDI

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), eğitim ve bilim hizmet kolunda 428 bin 632 üyesiyle 14. kez genel yetkili sendika olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için masaya oturacak. Her yıl 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve sendikalı çalışanların sayısını ve tasnifini kayıt altına alan yetki tespit süreci tamamlandı. Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı ve devlet üniversitelerinde görev yapan sendikalı kamu görevlisi sayısı belirlendi. Resmi veriler, Eğitim-Bir-Sen’in üye sayısını artırarak liderliğini pekiştirdiğini gösteriyor.

EĞİTİM-BİR-SEN, ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Eğitim-Bir-Sen, üye sayısını 7 bin artırarak toplamda 428 bin 632’ye ulaşarak Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası unvanını bir kez daha tescillemiş oldu. Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında elde ettiği temsil yetkisini bu yıl 14. kez üst üste alarak, eğitim çalışanlarının en çok tercih ettiği sendika olma özelliğini korumuş durumda.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Eğitim-Bir-Sen olarak örgütlü dayanışmanın gücüyle genel yetkiyi 14. kez üstlenmenin ve 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde eğitim ve hizmet kolu çalışanlarını temsil etmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti. Yalçın, “Üye sayımızın 428.632’ye ulaştığı tespit edilmiştir ve temsil yetkimiz bir kez daha tescillenmiştir. Örgütlü mücadelemiz ve milletimize olan sorumluluğumuzla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası olduğumuz bir kez daha kabul ve ilan edilmiştir. Sendikalarını zirveye yerleştiren, zirvede kökleştiren üyelerimize ‘428 bin 632’ kez teşekkür ederiz.” dedi.