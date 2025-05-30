Eğitim-Bir-Sen, Toplantı Sonuçlarını Açıkladı

TOPLANTI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 64’üncü Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Ankara’da düzenledi. Toplantıda, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik hazırlık süreci ele alındı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılış konuşmasında çeşitli eğitim, sendika ve ülke gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, üye sayısını 7 bin artıran şube başkanlarına teşekkür etti.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Başkanlar Kurulu toplantısının ardından, tüm başkanların katkısıyla oluşturulan ’64’üncü Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ yayımlandı. Bildirgede, insan haklarına yönelik şiddet, baskı ve haksızlıklar karşısında durulacağına, kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi için çalışmalara devam edileceğine vurgu yapıldı. Anayasa değişikliği iradesinin ortaya konulmasının gerektiği, ayrıca anayasada çalışma hayatına ilişkin hükümlerin uluslararası hukuk kurallarını, ILO normlarını ve evrensel sendikal hakları içermesi gerektiği ifade edildi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARI VURGULANDI

Eğitim-Bir-Sen, sonuç bildirisinde, kamu görevlilerinin özlük haklarıyla ilgili taleplerine duyarsız kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesinin, eğitimin kalitesini artırmada belirleyici bir unsur olduğuna işaret edildi. Bildirgede, Gazze ve Doğu Türkistan’daki hak ihlalleri kınandı ve insanlığın sessiz kalmaması gerektiği ifade edildi.

HUKUKİ DÜZENLEME TALEPLERİ

Sonuç bildirgesinde, 14 maddelik kararlar yer aldı. Bu kararlar arasında, insan haklarının korunması konusunda hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzenin tesis edilmesi, terörle mücadele ve aile kurumuna yönelik saldırılara karşı politikaların geliştirilmesi gibi önemli talepler sıralandı. Ekonomik sorunlar ve kamu görevlilerinin alım gücündeki düşüşe yönelik adımların atılması gerektiği vurgulandı.

OLUMLU DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞILACAK

Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu işvereninin, ekonomik zorlukları mazeret göstererek kamu görevlilerinin haklarına duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti. Bu süreçte eğitim çalışanlarının gücü olarak görülmelerinin ve taleplerine karşı duyarsız kalınmamasının önemine değinildi. Adaleti ve barışı sağlama yönündeki çabaların devam edeceği ifade edildi.