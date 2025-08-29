Eğitim Birliği Sendikası, Suriye’den destek alacak

EĞİTİM VE SENDİKAL ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), sendikal deneyimlerini paylaşmak amacıyla Suriye Öğretmenler Sendikası ile eğitim ve sendikal konularda iş birliği yapma kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Suriye Öğretmenler Sendikası heyeti ile Ankara’da bir araya gelerek bu kararın alındığını duyurdu. Ziyaret sırasında Yalçın, özgürleşme sürecinin ardından yurt dışına ilk ziyareti gerçekleştiren Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa’ya Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Esad rejimine karşı olduklarını ifade eden Yalçın, tüm Suriyeli halkın yanında durduklarını vurguladı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ ve YARDIM PROGRAMLARI

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in Memur-Sen’e bağlı sendikaların katkısıyla inşa ettikleri Mehmet Akif İnan Mahallesi’nin detaylarını aktardı. Bu yerleşim alanı, İdlib’de çadır kentler ve 400 briket evden, bir cami, okul ve oyun parkından oluşuyor. Ayrıca, Çobanbey’de inşa ettikleri 20 derslikli Fen ve Teknoloji Lisesi’ni Maarif Vakfı’na devrettiklerini belirten Yalçın, “Yaklaşık 8 yıldır eğitim faaliyeti gösteren okuldan mezun olan gençlerin yeni Suriye’nin inşasına katkı sunmaya başlamasından gurur duyuyoruz” dedi. Yalçın, Suriyelilerin eğitim alanında yaşadığı sorunların çözümü için yoğun çaba harcadıklarını ve bu konudaki raporları dünya kamuoyuna sunduklarını aktardı.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa, savaş yıllarındaki destekleri ve Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi için Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür etti. Mustafa, Suriye’de eğitim ve sendikalaşma alanında yaşanan zorlukların aşılması için iş birliği ve ortak projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iki sendika arasında oluşturulacak çalışmaların Suriye’de eğitim sisteminin yeniden inşasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Toplantıda, Eğitim-Bir-Sen ile Suriye Öğretmenler Sendikası arasında eğitim ve sendikal alanda iş birliği için ortak komitelerin kurulması kararlaştırıldı. Bu komiteler, öncelikli projeleri belirleyecek ve yılda en az bir kez toplanarak iş birliğinin gelişimini gözden geçirecek. Planlanan çalışmalar arasında öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırma hedefiyle ortak programlar düzenlemek, eğitim ve sendikal konularda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek yer alıyor.

YOĞUN TEMAS PROGRAMI

Suriye heyeti, Eğitim-Bir-Sen’in yardımıyla düzenlenen program çerçevesince Türkiye’deki çeşitli kurumlarla temaslarda bulundu. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yapılan görüşmelerde Suriyeli öğrencilerin ve eğitmenlerin eğitim durumu ele alındı ve iş birliği olanakları değerlendirildi.