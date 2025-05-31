Eğitim Çalışmaları Geleceğimizi Şekillendiriyor

EĞİTİMDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “BİLSEM’lerde çocuklarımıza sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. BİLSEM’ler bu anlamda bizim için çok önemli.” dedi. Van’daki programları kapsamında, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, daha sonra Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) açılışına katıldı. Konuşmasında Tekin, ülkesi ve milleti için mücadele etmeyi, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkmayı bir onur meselesi olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime verdiği önemi vurguladı. “Başbakan olduğu gün eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koymuş. Bunu nereden biliyoruz? O güne kadar olmayan bir şeyi yapmış ve genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirmiş. Bunun sonuçlarını da gördük.” şeklinde belirtti.

Van’daki öğrenci sayısının 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200 bin olduğunu hatırlatan Tekin, bu sayının şu an yüzde 50 artarak 300 bine ulaştığını açıkladı. 2002-2003 yılında 3 bin 823 derslik bulunduğunu belirten Tekin, “Şu an kaç derslik var biliyor musunuz? 12 bin 836. Yani o gün sahip olduğumuz derslik sayısını 3 katına çıkardık.” dedi. Bu gelişmelerin öğrenci sayısını 20’li rakamlara düşürdüğünü aktararak, eğitimin kalitesinin arttığını dile getirdi. Ayrıca, 2002’de 6 bin 83 öğretmenin ders anlattığını, şimdi ise bu sayının 18 bin 548’e çıktığını vurguladı.

EĞİTİMDE ÖRNEK ÜLKE OLMA HEDEFİ

Tekin, eğitim alanındaki çalışmalarda Türkiye’nin dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini dile getirdi. “Bunu söyleyince muhalefettekiler anlamıyorlar ama uluslararası raporlarla gösterdiğimizde, OECD’nin raporunda ‘Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde bu anlamda yükseliş gösteren tek ülke’ diyor.” ifadelerini kullandı. UNDP’nin raporuna göre, Türkiye’nin akıllı tahtalara sahip olan neredeyse dünyadaki tek ülke olduğunu söyleyen Tekin, “Dolayısıyla çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.

Bilim Sanat Merkezlerinin öğrencilere yeteneklerini geliştirebilecekleri okul dışı eğitim ortamları sunduğunu aktaran Tekin, öğrenci alımının zeka testi uygulayarak yapıldığını hatırlattı. TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen yerli zeka ölçeğinden de bahseden Tekin, “BİLSEM’lere bu ölçekle öğrenci alıyoruz artık. Bu yıl ilk defa öğrencimizi aldık.” dedi. Tekin, BİLSEM’lerin geleceğin kuşaklarını yetiştirmekte önemli rol oynadığını ve yerel halkın desteğinin bu kurumlar için kritik olduğunu vurguladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Van’da eğitim adına çok güzel işler yapılıyor. 3 yılda 246 okulumuzu yaptık. Eylülde hepsini açıyoruz. Yaklaşık 15 milyar liralık bir yatırım yapıldı.” ifadesinde bulundu. Açılışın ardından Tekin, Bilim Sanat Merkezi’ndeki derslikleri gezdi, bir öğrencinin doğum gününü kutladı ve daha sonra Van Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu’nun seslendirdiği türküleri dinledi. Açılışa, Erciş Kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti İl Başkanı’nın yanı sıra diğer kurum amirleri katıldı.