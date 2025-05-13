Eğitim Faaliyetleri Yarın Başlayacak

EĞİTİM FAALİYETLERİ YARIN BAŞLIYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı ve Trablus Üniversitesi, başkentteki çatışmaların sona ermesiyle birlikte durdurulan eğitim öğretim faaliyetlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklamada, İçişleri Bakanlığının kentteki istikrar ve güvenin sağlandığına dair açıklamalarının ardından Trablus’ta eğitimin yeniden başlayacağı ifade edildi. Trablus Üniversitesi Rektörlüğü de, üniversitedeki eğitim faaliyetlerinin yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Trablus’taki olaylara dair Libya medyasında, önceki gün Trablus’taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürüldüğü yönünde haberler yer aldı. Bu olayın ardından, İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla evde kalmaları yönünde bir çağrıda bulundu ve Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdiğini duyurdu.

savaş sonrası normalleşme adımları

Kısa bir süre sonra, hükümetten gelen yeni bir açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonlarının başarıyla tamamlandığı aktarıldı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe ise ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus’ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasındaki başarıları nedeniyle kutladı. Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır toplamda 5 yaralı getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı duyuruda, Trablus’ta güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edildiğini belirterek kamu çalışanları ve tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri için çağrıda bulundu.