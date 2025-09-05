Eğitim Gelişimini İncelemek İçin Ziyaret

EDREMİT’TE EĞİTİM FAALİYETLERİ DENETİMİ

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, beraberindeki heyetle birlikte ilçedeki okulları ziyaret ederek burada yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ramazan Esmen ile birlikte Şube Müdürü Mesut Polat, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu ve TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyarette bulundu.

OKUL YÖNETİCİLERİNDEN BİLGİ ALINDI

Ziyaretler sırasında okul yöneticilerinden okulların genel durumu, öğrenci ihtiyaçları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen, öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemine dikkat çekerek, okulların ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme ve eğitim kalitesini artırma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.