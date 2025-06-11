Eğitim Gören Öğrencilerden Anlamlı Hediyeler

UNUTULMAZ BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar’da Engelsiz Kur’an Kursu’nda eğitim alan 4-6 yaş grubundaki öğrenciler, özel olarak hazırladıkları hediyeleri hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Manevi Danışmanlar Resul Kızıldağ ve Merve Çelik, Engelsiz 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticisi Nesibe Taşdemir ile birlikte, hastanede yatan çocuk hastalara hediyeler dağıttı.

ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL HEDİYELER

Hediyeler, Engelsiz Kur’an Kursu’nda eğitim alan 4-6 yaş grubundaki öğrenciler tarafından, hastanede yatan kardeşleri için özel olarak hazırlandı. Küçük yüreklerin büyük gönüllülükle hazırladığı bu hediyeler, hasta çocuklar ve aileleri için moral ve sevinç kaynağı oldu. Etkinlik süresince Manevi Rehberler ve Kur’an kursu öğreticisi, hasta çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve acil şifalar diledi.

HASTANE ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Hastane çalışanları, gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Bu tür etkinlikler, hastane ortamında farklı bir atmosfer yaratırken, hasta çocuklara ve ailelerine umut ve neşe sunuyor.