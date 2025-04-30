Eğitim Gücü-Sen, 1 Mayıs’ı kutladı

EĞİTİM GÜCÜ-SEN’DEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çalışanları kutlayarak, “Bugün yalnızca bir anma değil, adalet, eşitlik ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına duyulan ihtiyacın güçlü bir şekilde dile getirildiği gündür” diye belirtti. Özat, 1 Mayıs’ın emekçilerin onurunu temsil eden özel bir gün olduğunu vurguladı.

EMEK GÜÇLÜK İÇİNDE

Özat, eğitim çalışanları olarak bilgiyle, sabırla ve özveriyle ülkenin geleceğine katkı sağladıklarını, ancak birçok eğitim çalışanın ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. “Atanamayan öğretmenler, yetersiz maaşlar, güvencesiz istihdam ve liyakatsiz uygulamalar, eğitim çalışanlarının yaşadığı en büyük sorunlar arasında yer almaktadır” dedi.

Özat, Eğitim Gücü-Sen’in adaletsizliklere karşı sessiz kalmadığını ve tüm eğitim çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. “Hakkaniyetli bir ücret politikası, liyakate dayalı atama sistemleri, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları, sosyal hakların genişletilmesi ve mesleki saygının yeniden inşa edilmesi en temel taleplerimizdir.” ifadelerini kullandı. “1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isteriz; emeğin karşılık bulmadığı, adaletin tesis edilmediği bir toplumda sürdürülebilir kalkınma ve gerçek toplumsal huzur mümkün değildir.” dedi.

EMEĞE SAYGI VE DAYANIŞMA

Eğitim çalışanlarının sesi duyulması, sorunlarının çözülmesi ve alın terinin hak ettiği değeri alması gerektiğini söyleyen Özat, bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, emeğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir gelecek dileğinde bulunduğunu belirtti.