Eğitim Gücü-Sen’den Türban Açıklaması

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, memurların türbanlı görev yapmalarına yönelik Anayasa değişikliği talebini olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Ancak Özat, bu talebin samimi olduğunu düşünmediğini belirtti ve türbanın ideolojik sendikalar tarafından istismar edildiğine dikkat çekti. Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı, türbanlı memurlar için Anayasa değişikliği talebinin gerekliliğine vurgu yaparak, sendikanın görüşlerini yazılı bir açıklama ile paylaştı.

ÇELİŞKİLİ TUTUMLAR

Özat, Eğitim-Bir-Sen’in Anayasa değişikliği talep ederken, Eğitim-İş’in türban karşıtlarına Danıştay’da dava açtığını belirterek, bu çelişkili durumun türban meselesinin ideolojik sendikalar tarafından bir politik araç olarak kullanılmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Özat, “Bu konuyu gereksiz yere zorlaştırmak, meseleyi kullanmaktan başka bir şey değildir. ‘Bakın, biz istedik ama yapmadılar’ demek için mi bu talepler öne sürülüyor?” şeklinde sorular yöneltti ve türban meselesi üzerinden yapılan istismarların sona ermesi gerektiğini ifade etti.

MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Eğitim Gücü-Sen Başkanı, kamu çalışanlarının haklarını güvence altına almak amacı ile TBMM’de görüşülen bir torba yasaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na türban meselesini yasal güvence altına alacak bir madde eklemenin şart olduğunu savundu. Bu düzenlemenin, konuyu gereksiz yere zorlaştıranların samimiyetini sorgulayacağına dikkat çekti. Temmuz ayında gerçekleştirilecek toplu görüşmelerde türban ve diğer memur özlük haklarının toplumun taleplerine uygun bir şekilde düzenlenmesi için Eğitim Gücü-Sen olarak destek vereceklerini açıkladı.

KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERİN Sembolü

Özat, türban konusunun ideolojik çekişmelerin bir parçası değil, kişisel özgürlüklerin bir sembolü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu mevzuat düzenlemelerinin, kamu çalışanlarının haklarını koruyacağına ve toplumsal barışa katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Eğitim Gücü-Sen, ideolojik sendikaların bu tür istismarlarının karşısında duracaklarını ve türbanın istismar aracı olmaktan çıkmasını talep ederek, kamu çalışanlarının haklarını güvence altına alacak düzenlemelere odaklanılması gerektiğini ifade etti.