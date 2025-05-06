Eğitim Gücü-Sen Kazanım Duyurdu

EĞİTİM GÜCÜ-SEN’İN KAZANIMI

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, “Tedbir kararı ücretlerinin ödenmesine yönelik 10 yıl süren hukuksuzluğa son verildi” açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Oğuz Özat, danışmanlık ve eğitim tedbiri ücret mücadelesinin yaklaşık üç yıl süren ısrarlı çabalarının sonunda önemli bir kazanımla sonuçlandığını duyurdu. Yayımlanan açıklamada, “Yaklaşık üç yıldır ısrarlı ve kararlı biçimde sürdürdüğümüz danışmanlık ve eğitim tedbirlerine ilişkin ücret mücadelesi, önemli bir kazanımla sonuçlanmıştır” denildi.

Bildiride, 10-12 yıl boyunca Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların, idarecilerin ve ilgili öğretmenlerin herhangi bir ödeme alamadıkları belirtiliyor. Görevlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmasına rağmen eğitim çalışanlarına ücretsiz ve angarya olarak yüklendiği ifade edildi. Eğitim Gücü-Sen, bu adaletsiz duruma sessiz kalmadığını, “Yüzlerce üyemize verilen danışmanlık tedbiri görevlerinde ücret ödenmemesi nedeniyle; bakan yardımcıları, genel müdürler ve yetkili daire başkanlarıyla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik” şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Verilen bu kararlı mücadele sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, danışmanlık tedbiri görevini yürüten öğretmenlere yönelik yapılacak ek ödemeyi ‘Ek Ödeme 49 Kodu’ ile sistem üzerinden resmiyete kavuşturmuş ve tüm İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı göndermiştir” vurgusu yapıldı. Bu gelişmeyle, uzun yıllardır gasp edilen ücret haklarının yasal güvenceye kavuştuğu duyuruldu. Eğitim Gücü-Sen, “Bu kazanım yalnızca Eğitim Gücü-Sen’in kararlı ve ısrarlı mücadelesiyle elde edilmiştir. Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.