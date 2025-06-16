Eğitim İş Birliği Toplantısı Gerçekleşti

EDEP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) toplantısı Haziran ayında yapıldı. Bu toplantıda, eğitim alanındaki mevcut çalışmalar değerlendirildi ve Bayburt’ta eğitim konusunda atılacak adımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik çeşitli fikir ve öneriler de ifade edildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda gerçekleşen toplantıya, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, EDEP Bayburt İl Başkanı ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, EDEP Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Emre Bayrak ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu önemli etkinlik, eğitim alanında daha etkili bir iş birliği sağlamak için önemli adımların atılmasına vesile oldu.