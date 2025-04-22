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Eğitim-İş Üye Sayısı 150 Bine Yaklaştı

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikanın üye sayısının 150 bine yaklaşmakta olduğunu açıkladı. Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, sendikanın faaliyetleri üzerine önemli bilgiler paylaştı. Özbay, ekibiyle birlikte 4 yıl boyunca görev yaptıklarını ifade etti.

Özbay, “Sendika 48 bin üyeye 16 yılın sonunda ulaşmış. Eğitim-İş Sendikası ne mutlu ki bizim göreve geldiğimiz dönem itibarıyla üzerine 100 bin yeni üye koydu. Şu anda üye sayımız 150 bine yaklaşmış durumda. Bunu sahadaki çalışma arkadaşlarımızla beraber başardık.” diyerek üyelikteki önemli artışa vurgu yaptı. Ayrıca, göreve geldikleri dönemde Giresun’da 100 civarında olan üye sayısının şu an 700’ü aştığını belirtti.

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