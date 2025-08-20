Haberler

Eğitim Konusunda Çeşitli Ziyaretler Gerçekleşti

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI RİZE’DE ZİYARETLER YAPTI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Rize’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yelkenci, Valilik Toplantı Salonu’nda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Yelkenci, Vali İhsan Selim Baydaş’ı makamında ziyaret ederek eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

EĞİTİM YATIRIMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yelkenci, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i de ziyaret ederek, eğitim yatırımlarında yerel yönetimlerin desteği, okul çevrelerinin güvenliği ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunacak projeler hakkında görüşmelerde bulundu. Bu ziyaretler, Rize’deki eğitim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Öğrenciler Fidan Dikti, Doğaya Destek

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Aydın, bu adımın geleceğe önemli katkı sunacağını ifade etti.
Haberler

Ardahan Valisi Aşıyla Mücadelede Kararlı

Ardahan Valisi, şap hastalığına dair endişelerin abartıldığını ifade ederek aşının etkinliğine dikkat çekti. Ayrıca, bölgedeki hayvan sayısının arttığını ve hayvancılığın geliştiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.