Eğitim Malzemeleri Öğrencilere Hediye Edildi

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE HEDİYESİ

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Ilıdağ İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Gürel, hediyeleri öğrencilere verirken bir süre onlarla sohbet etti ve birlikte resim boyama etkinliği gerçekleştirdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaret programı sonrasında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, yaptığı yazılı açıklamada “Ilıdağ İlkokulu ve Ortaokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye ettik ve başarılar diledik” şeklinde ifadeler kullandı.

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

