Eğitim Masrafları Artıyor, Sorunlar Derinleşiyor

OKUL MASRAFLARI CEBİ YAKIYOR

Okul dönemi başlarken eğitim masraflarının yükselmesi, öğretmen açığının kapanmaması ve temizliğe dair sorunlar devam ediyor. Uzmanlar müfredata ilişkin endişelerini dile getiriyor. Türkiye’de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Ancak yeni dönem, çözülmesi gereken yapısal sorunlarla açılıyor. Veliler, artan masraflar yüzünden çocuklarını okula göndermekte güçlük çekiyor. Sendikalar ise müfredatın ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendiğini, öğretmen açığının tadil edilmediğini ve deprem bölgelerinde hâlâ fiziki eksikliklerin sürdüğünü vurguluyor.

EĞİTİM SİSTEMİNDE REVİZYON GÜNDEMDE

Kız çocukları toplumsal cinsiyet eşitsizliği riskleriyle karşı karşıya kalırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen Cuma, eğitim politikalarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Tekin, “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluşturuldu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz.” dedi. Bu açıklama, “Zorunlu eğitimin kısaltılacak mı?” tartışmalarını beraberinde getirdi. Zorunlu eğitimin kısaltılması, eşitsizlikleri daha da artıracağı ve çağdaş eğitim hedeflerinden geri adım atılacağını düşünenler tarafından eleştiriliyor.

DW Türkçe’ye konuşan Eğitim Sen MYK üyesi Simge Yardım, yeni eğitim yılının çözülmemiş yapısal sorunlarla başladığını belirtiyor. Yardım, Bakanlık politikalarının sorunları derinleştirdiğini ifade ediyor: “Bu eğitim-öğretim yılı hem çocuklar hem eğitim emekçileri hem de veliler açısından ciddi yapısal sorunlarla başlıyor. Önümüzdeki bir yıl içinde bu sorunların artarak devam edeceğini görüyoruz.” Kalabalık sınıflar ve yetersiz okul binaları, eğitim hakkını engellemeye devam ediyor.

Yardım ayrıca, artan maliyetlerin velilerin en büyük kaygısını oluşturduğuna dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, Ağustos ayında eğitim harcama grubundaki enflasyon yıllık bazda yüzde 61 arttı. Kırtasiye masraflarının yüksekliği aileleri zor durumda bırakırken, 2018’de 6 bin 753 TL olan bir öğrencinin yıllık temel okul harcamaları 2025’te 79.256 TL’ye yükselebilir.

VELİLER KAYGI DUYUYOR

Öğrenci Veli Derneği, okullar açılırken velilerin kaygı yaşadığını belirtiyor. Açıklamada, ekonomik kriz ve yoksullaşmanın eğitime erişimi zorlaştırdığı ifade ediliyor: “Artan ekonomik kriz ve yoksullaşma, artan okul maliyetleri velilerimizi kaygıya sevk ediyor. Yoksulluk nedeniyle kitlesel okul terkleri yaşanıyor.” Yoksulluğa karşı hızlı müdahale öneren Veli-Der, okullarda ücretsiz yemek ve temiz su sağlanması gerektiğini savunuyor. Mesleki Eğitim Merkezleri’nin kapatılması ve bütçenin okullara aktarılması da talepler arasında.

ÖĞRETMEN AÇIKLARI VE GÜVENCESİZLİK

Simge Yardım, öğretmen açığının devam ettiğini ve yeterli atama yapılmadığını aktarıyor. Ücretli öğretmenlik uygulamasını, “Ücretli öğretmenlik, güvencesizliğin Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla sürdürülmesi anlamına geliyor.” şeklinde tanımlıyor. Ayrıca hijyen sorunları da gündemde. Kadrolu temizlik görevlilerinin atanmanın yeterli olmaması, okullardaki temizlik hizmetinin düzeyini olumsuz etkiliyor. Engelli çocuklar için düzenlemelerin yapılmaması da bu konuda dikkat çekiyor.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİM HAKKI RİSK ALTINDA

Eğitim Sen ve Veli-Der, kız çocuklarının eğitim hakkının tehlikede olduğuna işaret ediyor. Kız öğrencilerin okula erişimleri resmi istatistiklerde görünse bile, toplumsal cinsiyet eşitsilikleri nedeniyle eğitimden kopmaları daha kolay hale geliyor. Eğitim Sen, Bakanlığın son yıllardaki uygulamaları ile çocuk haklarının geliştirilmediğini, bunun yerine ideolojik hedeflerini yansıttığını belirtiyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde yalnızca kız öğrenciler için oluşturulan meslek ortaokulları da eleştiriliyor.

EĞİTİMDE GÜVENLİ ORTAMIN ÖNEMİ

Uzman Klinik Psikolog Çağla Yaşın, eğitim sürecinin yalnızca bilgi aktarımı ile sınırlı kalmaması gerektiğini, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Yaşın, güvenli bir ortamın sağlanmasının öğrenme sürecinde elzem olduğunu belirtiyor. Eğitim sisteminin çocukların eşit, nitelikli ve güvenli eğitim hakkını garanti altına alacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Tüm bu sorunlarla başa çıkmak için veliler ve toplumun tüm kesimlerinden ortak bir mücadele gerektiğinin altı çiziliyor.