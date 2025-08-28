Eğitim Müdürü Şahin Keban’ı Ziyaret Etti

ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Keban ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, bu ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile birlikte Kaymakam Furkan Atalık’ı makamında ziyaret etti. Görüşme esnasında, Kaymakam Atalık, bu ziyaretten dolayı Şahin’e teşekkür etti.

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Ziyaretin ardından Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçiş yaptı. Burada iade edilen idareciler ve okul müdürleriyle bir toplantı düzenledi. Bu toplantı, eğitimle ilgili konuları ele alma ve okul yönetimlerinin işleyişini geliştirme amacı taşıdı.