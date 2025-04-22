Eğitim Müdürü Yıldız, Bayramı Kutladı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Müdür Yıldız, “Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105.yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Yıldız, mesajında 23 Nisan 1920’nin, “necip milletimizin, canı ve kanı pahasına verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, milli egemenlik ile taçlandırıldığı gurur günü” olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte, “600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun küllerinden özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğmuş; ezelden beridir hür yaşayan milletimiz, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını dünyaya ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

GELİCEK NESİLLERİN ÖNEMİ

Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, “geleceğin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın; aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğini” dile getirdi. Ayrıca, “Ülkemizin daha da gelişip kalkınması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için yarının büyükleri olan çocuklarımızın, sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, okuyan gençler olarak yetişerek ülkemizin geleceğini aydınlatacaklarına olan inancımız tamdır” sözlerini ekledi.

Yıldız, bu duygularla “bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye belirtti.