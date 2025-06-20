Eğitim Öğrenci Karneleri Dağıtıldı

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRDİ

İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın’da yapılan törenlerle öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Merkez Cumhuriyet İlkokulu’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapanış töreni düzenlendi. Törene Vali Süleyman Elban, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, güzel sanatlar lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu. Vali Elban, sınıflarında ziyaret ettiği 1. sınıf öğrencilerine karne ve hediyelerini verdi. Okulun öğretmenleriyle yıl sonu değerlendirmesi yapan Elban, yeni eğitim öğretim yılı için hayırlı dileklerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi de İzmir’de 732 bin 341 öğrencinin karne aldığını paylaştı.

UŞAK’TA KARNE HEYECANI

Uşak’ta ise 65 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gül İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi. Vali Aktaş burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu bir tatil geçirmesini diledi ve öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Aktaş, yaz döneminde okullardaki hazırlıkların gözden geçirileceğini açıklayarak, “Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.” dedi.

DENİZLİ’DE KARNE DAĞITIMI

Denizli’de 784 okulda 192 bin 827 öğrenci karne aldı. Merkezefendi ilçesindeki Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu’nda Valisi Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere karnelerini verdi. Coşkun, konuşmasında öğrencilerin geleceğe ışık tutan bir yılı daha başarıyla tamamladıklarını belirtti.

MANİSA’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Manisa genelinde 1146 okulda eğitim gören 270 bin 117 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Karne dağıtım töreni, Şehzadeler ilçesindeki Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Vekili Aydın Memük, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay katıldı. Uğurelli, bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını ifade ederek, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri emeklerinden dolayı kutladı.

AYDIN’DA KARNE HEYECANI VE GÜLEN YÜZLER

Aydın’da ise 883 okulda 188 bin 623 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Efeler ilçesi Kardeşköy İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine Vali Yakup Canbolat katıldı. Törende 4. sınıf öğrencileri, Canbolat’ın “Yemek yapmayı biliyor musunuz?” sorusuna “Evet.” yanıtını verdi. Ardından “Menemen yapmayı biliyor musunuz? Soğanlı mı olur soğansız mı olur?” şeklindeki sorusu gülümseten anlar yaşattı. Tören sonrası Canbolat, sağlıklı ve huzurlu bir dönemi geride bıraktıklarını, eksikliklerin yaz döneminde tamamlanacağını hedeflediklerini dile getirdi. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı. Germencik ilçesindeki törende ise Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi üçüzler Ecrin, Elvin ve Elif Gökalp karne almanın mutluluğunu yaşadı.