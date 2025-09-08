Eğitim Öğretim Yılı Törenleri Başladı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA MERHABA

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Erzincan’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çeşitli törenler yapıldı. Erzurum’daki etkinlik, Şehit Murat Ellik İlkokulu’nda gerçekleşti. Tören, bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlkokul öğrencileri, işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu. Vali Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmada, Pasinler ilçesinde vefat eden 6 ve 11 yaşındaki kız çocukları nedeniyle yılın talihsiz bir olayla başladığını dile getirdi. Çiftçi, kentte 1360 okulda 12 bin 474 öğretmen ve 160 bin 926 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına merhaba dediğini belirtti. “En büyük temennim, geleceğimizin temeli ve göz aydınlığımız çocukları en iyi şekilde yetiştirmek” diyen Çiftçi, tüm imkanları seferber etme çağrısında bulundu. Törende ayrıca, “Her Çocuk Bir Fidan, İl Ders Yeşil Vatan” temasıyla okul bahçesine mavi ladin fidanı dikildi ve öğrencilere çam fidanı dağıtıldı. Törene, birçok protokol üyesi, veliler ve öğrenciler katıldı.

ERCİNAN’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Erzincan’da, yeni eğitim öğretim yılı için Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bir tören düzenlendi. Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Zafer Aktaş, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmasında, yeni yılın herkes için hayırlı olmasını diledi. Erzincan’da uygulanmakta olan “Gelenekten Geleceğe ve Karakter Eğitimi” programını tanıtan Aydoğdu, çocuklara kendi kültürlerini ve değerlerini öğretmenin önemine değindi. Ayrıca, Aydoğdu ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalıp öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Programda öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çam fidanları dağıtıldı.

ARDALAN TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Ardahan’da, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullardaki ilk ders zili çaldı. Valilik bahçesinde çelenk sunma programı düzenlenirken, programa Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da katıldı. Törenin ardından, Milli Eğitim Müdürü Uzantı ve ekibi Vali Hayrettin Çiçek’i ziyaret etti.

TUNCELİ’DE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Tunceli’de, 98 okulda 1234 öğretmen ile 10 bin 168 öğrenci dersbaşı yaptı. Velileriyle okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl’ün katılımıyla Latif Büyükdağ İlkokulu’nda bir tören gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı tören boyunca Aygöl ve öğrenciler fidan dikme faaliyeti gerçekleştirdi.

IĞDIR’DA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ

Iğdır Valisi Ercan Turan, İnönü İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende öğrencilerle bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Turan, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti. Iğdır genelinde 302 okulda 3 bin 100 öğretmen ve 49 bin 999 öğrenci dersbaşı yaptı.