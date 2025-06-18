Eğitim Programı Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşti

ÖSYM TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) eğitim programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen eğitime, çeşitli kurumlardan gelen katılımcılar ve alanında uzman eğitmenler büyük ilgi gösterdi. Eğitim toplantısı, ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu gibi önemli isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

CEFR EĞİTİMİNİN DETAYLARI

Yeni bir sınav formatı olarak sunulan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) kapsamında, eğitimin amacı okuma-dinleme becerilerini değerlendirecek uzman eğitmenlerin yetiştirilmesi oldu. Eğitim programı, ÖSYM’nin hedeflerine uygun olarak üç gün süren yoğun bir içerik ile hazırlandı. Bu süreçte katılımcılar, gizlilik sözleşmesi kapsamında eğitim aldı ve resmi görevlerle kurumları aracılığıyla görevlendirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek ve bu yetkinliği kazanmak için Ankara’da yapılacak olan bir gün süren standardizasyon çalışmasına katılmaları gerekecek.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

CEFR Eğitimine katılan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, üniversitenin sınav organizasyonlarındaki rolü ve olası iş birlikleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, “ÖSYM gibi ulusal ölçekteki büyük sorumlulukları olan bir kurumun eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” diyerek üniversitenin sahip olduğu teknik donanım ve akademik birikimin önemine değindi. Ayrıca, “Bu eğitim, nitelikli değerlendirici ve soru yazarlarının yetişmesi açısından oldukça kıymetlidir” ifadesini kullandı.

ULUSAL DÜZEYDE İŞ BİRLİĞİ

Atatürk Üniversitesi, bu tür eğitim programlarıyla ulusal düzeyde kurumlarla iş birliği geliştirmeye devam ediyor. Akademik bilgi ve birikimini ülke yararına sunma misyonunu sürekli olarak sürdürme kararlılığında olduğu belirtildi. ÖSYM ile daha fazla ortak çalışma yapma ve ulusal sınav sistemine katkı sağlama amacı ile önümüzdeki süreçte yeni iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor.