Eğitim Programı Dernekler İçin Düzenlendi

KARA PARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Bandırma’da bulunan 173 sivil toplum kuruluşuna “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Mevzuatı, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), Proje Bilgi Sistemi (PRODES), Rehberlik ve Denetim” konularında kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Balıkesir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, Bandırma Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Eğitimde konuşmacı olarak Balıkesir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Eyüp Fidan, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Program boyunca dernek yöneticileri ve üyelerine, derneklerin mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri, finansal suçların ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili dikkat etmeleri gereken noktalar detaylı bir biçimde anlatıldı.

SİSTEMLERİN ETKİN KULLANIMI

Ayrıca, DERBİS ve PRODES sistemlerinin etkin kullanımına yönelik de bilgilendirmeler yapıldı. Program sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve uygulamada karşılaşılan sorunlara dair çözüm önerileri değerlendirildi.