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Eğitim Programı Zeytin Aşılama Üzerine

EĞİTİM PROGRAMI İLGİYLE KARŞILANDI

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen “Zeytinde Aşılama” konulu eğitim programı, hem öğrenci hem de çiftçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından düzenlenen eğitim, Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğrencilerine yönelik yapıldı. Etkinliğe 47 öğrenci katılım gösterirken, bazı zeytin üreticileri de eğitimi izledi.

AŞILAMA TEKNİKLERİ AKTARILDI

Zeytin yetiştiriciliğinde kritik öneme sahip aşılama tekniklerinin anlatıldığı eğitimde katılımcılara hem teorik bilgiler sağlandı hem de uygulamalı gösterimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, farklı aşılama yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde aktararak, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmaya yardımcı oldu.

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