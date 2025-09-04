Eğitim-Sen Adıyaman’dan Tepki: Atamalar İptal!

Abdurrahman AKÇAL (ADIYAMAN) – Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan zorunlu atama politikasına karşı çıkarak, bu durumun öğretmenleri mağdur ettiğini ve deprem bölgesindeki eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

RESESEN ATAMA POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan resen atamaların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin tercih hakkı olmadan farklı okullara atanmasına tepki gösteren Polat, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan resen atama politikası, öğretmenlerin iradesini yok saymakta; çalışma barışını, eğitim hakkını ve insan onurunu zedelemektedir. Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmenlerin, hiçbir tercih ve planlama süreci işletilmeden zorla görev yerlerinin değiştirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDEN ÖĞRETMENLER İÇİN İKİNCİ DARBELER

Polat, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’daki öğretmenlerin zor şartlarla başa çıktığını belirterek, şunları ekledi: “Adıyaman ve bölgedeki öğretmenlerimiz, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkımını yaşamış, hem mesleki hem de kişisel anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Depremzede öğretmenlere zorunlu atamalar dayatmak, onların yaralarını derinleştirmekte; eğitimde yeniden toparlanmayı daha da güç hale getirmektedir. Öğretmenlerimizi ailelerinden, öğrencilerinden, sosyal çevrelerinden koparan bu dayatma, yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimde verimliliği düşürmekte, okullardaki istikrarı bozmaktadır. Öğretmenleri sürgün tehdidiyle karşı karşıya bırakan resen atamalar derhal durdurulmalıdır. Atamalar şeffaf, demokratik ve gönüllülük esasına dayalı bir planlama ile yapılmalıdır. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için ayrıcalıklı ve koruyucu uygulamalar hayata geçirilmelidir.”