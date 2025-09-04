Haberler

Eğitim-Sen Adıyaman’dan Tepki: Atamalar İptal!

Abdurrahman AKÇAL (ADIYAMAN) – Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan zorunlu atama politikasına karşı çıkarak, bu durumun öğretmenleri mağdur ettiğini ve deprem bölgesindeki eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

RESESEN ATAMA POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan resen atamaların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin tercih hakkı olmadan farklı okullara atanmasına tepki gösteren Polat, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan resen atama politikası, öğretmenlerin iradesini yok saymakta; çalışma barışını, eğitim hakkını ve insan onurunu zedelemektedir. Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmenlerin, hiçbir tercih ve planlama süreci işletilmeden zorla görev yerlerinin değiştirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDEN ÖĞRETMENLER İÇİN İKİNCİ DARBELER

Polat, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’daki öğretmenlerin zor şartlarla başa çıktığını belirterek, şunları ekledi: “Adıyaman ve bölgedeki öğretmenlerimiz, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkımını yaşamış, hem mesleki hem de kişisel anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Depremzede öğretmenlere zorunlu atamalar dayatmak, onların yaralarını derinleştirmekte; eğitimde yeniden toparlanmayı daha da güç hale getirmektedir. Öğretmenlerimizi ailelerinden, öğrencilerinden, sosyal çevrelerinden koparan bu dayatma, yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimde verimliliği düşürmekte, okullardaki istikrarı bozmaktadır. Öğretmenleri sürgün tehdidiyle karşı karşıya bırakan resen atamalar derhal durdurulmalıdır. Atamalar şeffaf, demokratik ve gönüllülük esasına dayalı bir planlama ile yapılmalıdır. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için ayrıcalıklı ve koruyucu uygulamalar hayata geçirilmelidir.”

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Haberler

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.