Eğitim Sen Başkanı Kimdir?

GÜNCEL SENDİKA YÖNETİMİ

Sendika yönetimiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler “Eğitim Sen sendika başkanı kimdir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğitim, laiklik, kamusal hizmet ve bilimsel yaklaşım gibi temel ilkeleri savunan Eğitim Sen, bu ilkeler doğrultusunda sendikanın mücadelesine yön veren bir liderle temsil ediliyor. Peki, Eğitim Sen sendika başkanı kimdir?

EĞİTİM SEN’İN KURULUŞU VE BAĞLILIK DURUMU

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, kısaca EĞİTİM SEN, 23 Ocak 1995’te kurulmuş ve şu an Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı olarak eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri alanında örgütlenmektedir. Genel merkezi Ankara’da yer alıyor. Eğitim Sen’in önceki genel başkanı Nejla Kurul’dan görevi devralarak göreve gelen Kemal Irmak, sendikanın yeni dönem lideri olarak dikkat çekiyor.

KEMAL IRMAK’IN GÖREVİ VE VİZYONU

Kemal Irmak, eğitim politikaları üzerine yaptığı açıklamalarla öne çıkıyor. Özellikle laiklik, kamusal eğitim ve bilimsel müfredat konularında vurgu yaparak dikkat çeken Irmak, sendika içindeki mücadele hattını bu başlıklar etrafında şekillendiriyor. Bu doğrultuda Eğitim Sen, eğitim alanındaki gelişmelere katkıda bulunmayı hedefliyor.