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Eğitim Sınavı İçin Başvurular Alındı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum’un Yakutiye İlçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu (erkek öğrenciler için) ve Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu’na (kız öğrenciler için) 2025-2026 eğitim öğretim yılı müracaatları kapsamında öğrenci seçme sınavı düzenlendi. Sınav, 4. sınıfı bitirerek 5. sınıfa geçecek olan öğrenciler arasında yapıldı.

SINAVDA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sınavda, 4. sınıf müfredatına ait toplam 60 soru soruldu. Öğrenci ve velilerin sınava olan ilgisi yoğun oldu. Gerçekleşen bu seçme sınavı sonuçlarına göre, ilk 100 öğrencinin okullara kabul edileceği belirtildi. Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu’na yaklaşık 600 öğrenci, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu’na ise yaklaşık 500 öğrenci başvuru yaptı.

Sınav sonuçlarının 15 Mayıs 2025 Perşembe günü okul web sitesi ve hafiziho.meb.gov.tr adresinden duyurulacağı ifade edildi.

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