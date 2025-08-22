Eğitim Takvimi 2025-2026 Açıklandı

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, öğrenciler ve veliler yeni döneme yönelik hazırlıklarını yapıyor. Bu süreçte, “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu gündeme geliyor. Eğitim maratonunun başlangıcında birçok öğrenci, yaz tatili planlarını ve hayallerini şekillendirmeye başladı. 2025 yılına ait MEB takvimine dair tüm bilgiler ise burada yer alıyor.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHLERİ VE TATİLLER

Yeni eğitim yılı için hazırlıklar devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile birlikte okulların açılış tarihi ve tatil dönemleri belli oldu. Bu takvime göre, birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim sürecinin içinde kısa molalar sunacak olan ara tatil tarihleri ile yarıyıl tatili günleri de netleşti. Birinci dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde planlanırken, yarıyıl tatili ise Ocak ayı sonunda yaşanacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve Nisan ayında ikinci ara tatil uygulaması gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE HAZIRLANIYOR

Yaklaşık dokuz aylık eğitim maratonunun sona ermesiyle birlikte, öğrenciler karne heyecanını yaşayacak ve yaz tatiline adım atacak. Bu tarihte, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için ders zili son kez çalmış olacak. Eğitim sürecinde geçilen dönemler, yapılan sınavlar, etkinlikler ve kazanılan akademik beceriler, öğrencilerin gelişiminde önemli bir rol oynayacak.

UYUM EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvime göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu süreç, öğrencilerin okul ortamına alışmalarını ve sosyal uyum sağlamalarını amaçlıyor. Eğitim yılının birinci dönemi, 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler ilk ara tatillerini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında buluşacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026’da tamamlanacak. İkinci dönem içindeki ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacak. Açıklanan bu takvimle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler, yeni eğitim yılına hazırlıklarına devam ediyor.