Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, FATİH Projesi’ni açıkladı. Yüksek hızlı internet 21 bin okula geldi. Dijital eğitimde yenilikçi çözümler sunuyoruz. Eğitime yapay zeka entegre ediliyor. Dijital zorbalık ve linçte tedbir alıyoruz.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ’NDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, FATİH Projesiyle dijital teknolojileri her okula ulaştırmanın hedeflendiğini belirtti. “Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak ve okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz FATİH projemizle şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmeti sunacağız. Ayrıca, 13 bin 800 okulumuza yüksek hızlı ve güvenli fiber internet erişimi sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza daha ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Zirve, İstanbul’daki bir otelde düzenlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra birçok önemli davetli de katıldı.

Zirvede eğitimde yapay zeka ve inovasyon konularının ele alınacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiğini belirtti. Tüm öğrencilerin karne heyecanlarına değinerek, “Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor, her bir yavrumuza Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teknolojinin hayatın her alanına, hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye olarak bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan, hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz” dedi. Eğitimde başarının sadece fiziksel şartlarla sınırlı olmadığını ve fikir alt yapısının da önemli olduğunu vurguladı. Eğitim anlayışının kökleri ve tarihi ile bağlarının kopmaması gerektiğine dikkat çekerek, başarısız eğitim sistemlerinin sonuçlarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki teknolojik değişikliklerden bahsederek, FATİH Projesi’nin kapsamını detaylandırdı. 21 bin 576 okulun altyapısının tamamlandığını ve önümüzdeki dönemlerde 8 bin 200 okulun daha altyapısını kuracaklarını açıkladı. “Böylelikle tüm okullarımıza etkin bir şekilde internet hizmeti sunmuş olduk” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında öğrencilerin modern bir ortamda öğrenme fırsatına sahip olmaları için etkileşimli tahtaların ve bilişim teknolojileri sınıflarının sayısını artırdıklarını belirtti. “Son teknoloji ürünü, tam donanımlı bin 500 yeni sınıf daha kurarak toplamda 3 bin 480 sınıfla dijital eğitim altyapımızı güçlendireceğiz” dedi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile öğrencilere dijital destek sağladıklarını da ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenler için bilgi paylaşım platformları oluşturarak, eğitimde yapay zeka uygulamaları ile yeni teknolojileri entegre etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi hazırlanarak, ders programlarına yapay zeka derslerinin eklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, sosyal medyanın ve dijitalleşmenin getirdiği zorluklara dikkat çekerek, dijital zorbalık ve linç kültürünün toplumu tehdit ettiğini vurguladı. “Dijital mecralar üzerinden yapılan saldırgan davranışlar, çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyor” diyerek bu konunun önemine değindi. “Dijital platformların vatandaşlarımızı birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz” dedi.