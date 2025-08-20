Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi. Bakan Tekin İvmeden Bahsetti. Yüksek İvme İçin Teşekkür Edildi. Yerel Destek, Başarıyı Sağladı. 23 Yılda Yatırımlar Oldu. Öğrencilerle Sohbet Edildi

EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar programı içerisinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve il protokolünün katılımıyla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, şehrin eğitim durumu ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitim-öğretim süreçlerine dair yapılan değerlendirmeler ve planlanan çalışmalar üzerine konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

BÜYÜK YATIRIMLAR VE YEREL DESTEK

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, Afyonkarahisar’ın eğitimdeki olumlu gelişmelerine dikkat çekti ve bu bağlamda Yiğitbaşı ve Sünnetci’ye teşekkür etti. Bakan Tekin, “Şunun da altını çizmek lazım; merkezi yönetimin, taşra teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın başarısı ildeki yerel siyasetteki aktörlerin destekleri olmaksızın yeterli olmuyor” dedi. Türkiye’nin eğitim-öğretim alanında son 23 yılda gerçekleştirilen önemli yatırımlara dikkat çeken Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri eğitim ve öğretime verdiği önemi ve bu alandaki yatırımları vurguladı.

Bakan Tekin, açıklamasının ardından Tuz Pazarı Caddesi’ndeki bazı esnafları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret esnasında öğrencilere hediyeler dağıtması dikkat çekti.