Eğitim Uçağı Ankara’da Zorunlu İniş Yaptı!

ÇİFT MOTORLU EĞİTİM UÇAĞI MOTOR ARIZASI YAŞADI

Ankara’da gerçekleşen olayda, çift motorlu bir eğitim uçağı uçuş esnasında motor arızasıyla karşılaştı. Pilotlar, uçağın güvenli inişini sağlamak için en uygun alanı belirleyip Polatlı ilçesindeki bir tarla yönüne yöneldi.

PİLOTLAR İYİ DURUMDA

Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir alandaki tarlaya başarılı bir şekilde iniş yapan uçağın pilotları, kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı ve uçağın teknik arızasının nedenine yönelik araştırmaların devam ettiği bildirildi.