Eğitim Uçağı Kazası, Pilot Yaralandı

EĞİTİM UÇAĞININ KAZALI İNIŞİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinden havalanan bir eğitim uçağı, Bilecik’te meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmak istediği sırada kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Pilot D.K. (22) yaralandı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Alınan bilgiler doğrultusunda, sabah saatlerinde Yenişehir havaalanından havalanan eğitmen pilot, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi yakınlarına geldiğinde teknik bir arıza ile karşılaştı. Uçak, bu nedenle boş bir alana iniş yapmaya çalışırken kaza yaptı ve ters döndü. Olayı gören belde sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

PİLOTUN DURUMU İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotun ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.