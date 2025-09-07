Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü

KAMERALARA YANSIDILAR

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Berfu Hatipoğlu’nun (31) yaşamını yitirdiği uçuş kazasına dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Kaza, 3 Eylül tarihinde saat 09.00 sıralarında Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Selçuk Efes Havaalanı’ndan sabah 08.30 civarında eğitim amaçlı havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 model uçak, bir süre sonra tanımsız bir sebepten ötürü mısır tarlasına düştü.

EĞİTİM UÇAĞI RÜZGARDA YERDE KALDI

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucunda, pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hatipoğlu’nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrasında vinç ile alınarak Selçuk Efes Havalimanı’na nakledildi. Burada yapılacak detaylı incelemenin ardından enkazın, detaylı bir inceleme için Ankara’ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na gönderileceği ifade edildi. İlk bulgulara göre, eğitim uçağının irtifa kaybederek dik bir şekilde mısır tarlasına düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü bölgede birkaç metre uzunluğundaki mısırların hasat edildiği görüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın, bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, uçağın büyük bir gürültüyle tarlaya çakıldığı anlar yer aldı. İzleyiciler arasında ‘Uçak düştü’ diye bağıran çevredekilerin sesleri duyuluyor.