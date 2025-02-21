Eğitim Uçağı Tarlaya Acil İniş Yaptı!

ANKARA’DA EĞİTİM UÇAĞI MOTOR ARIZASI YAŞADI

Ankara’da çift motorlu bir eğitim uçağı, uçuş esnasında motor arızası deneyimliyor. Pilotlar, uçağın güvenli bir iniş gerçekleştirebilmesi için en uygun arazinin belirlenmesi üzerinde çalışarak Polatlı ilçesindeki bir tarla yönünde karar kılıyor.

PİLOTLAR SAĞ SALİM KURTULDU

Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir alana başarılı bir iniş yapan uçağın pilotları, kaza sırasında zarar görmeden kurtuluyor. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatırken, uçağın teknik arızasının sebebine dair araştırmaların devam ettiği bilgisi alınıyor.