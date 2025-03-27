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Eğitim Ve Askeri Binalar İçin Toplantı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında, 9. Kolordu Komutanlığından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek binalar hakkında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi ve eklerinin Erzurum Lisesi tarafından eğitim alanı ve derslik olarak kullanılması konusu ele alındı.

PROTOKOL GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı için Palandöken Kışlasında yeni bir bina inşası ve Bando Komutanlığı için eski 29. Tümen binasının onarım çalışmaları da masaya yatırıldı.

TOPLANTIYA KATILIM

Toplantıya, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ile Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve YİKOB Müdürü Ekrem Yılmaz Aktaş katıldı.

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