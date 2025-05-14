Eğitim Ve Sanayi İşbirliği Vurgusu Yapıldı

GÖKHAN MARAŞ’TAN EĞİTİM VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği bahar şenliğinde eğitim ve sanayi işbirliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu bahar şenliği, okulda gerçekleştirildi. Etkinliğe Gökhan Maraş’ın yanı sıra Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Aydın Yürütme Kurulu Başkanı Elmas Maraş ve kurul üyeleri katıldı. Tören, okul müdürü Hüseyin Aygün’ün açılış konuşmasıyla başladı. Aygün, konuşmasında okulun 40 yıllık köklü geçmişine ve öğrencilerin teknolojiye olan bağlılıklarının önemine vurgu yaptı. Şenliğin eğitim camiası için anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

EĞİTİM VE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Etkinlikte konuşan Gökhan Maraş, eğitim ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtip, “Sanayi sektörü olarak nitelikli iş gücüne olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamanın yolu, güçlü bir mesleki eğitim sisteminden geçmektedir. Bu anlayışla, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yaparak, öğrencilerimizin mesleki alan seçimlerinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu bölümlere yönelmelerini teşvik ediyoruz.” şeklinde konuştu. Özellikle metal işleri, makine tasarımı ve CNC operatör sistemleri gibi alanlarda eğitim gören öğrencilere burs desteği sağladıklarını açıklayan Maraş, “Bu destek yalnızca maddi değil, aynı zamanda stratejiktir. Aydın Sanayi Odası üyelerimizin katkılarıyla, bu alanlara yönelen gençleri, geleceğin sanayi profesyonelleri olarak yetiştiriyoruz.” dedi.

BURSLAR ÖĞRENLERE TAKDİM EDİLDİ

Maraş, amacın rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturarak bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile yürütülen burs programının önemine dikkat çekti. Aydın’daki meslek liselerinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağlanan bursların eğitim hayatlarına katkı olduğunu belirtti. Daha sonra, metal işleri ve doğrama, makine tasarımı, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi bölümlerde burs alan 5 erkek ve 2 kız öğrenciye ödülleri, Gökhan Maraş, Hakan Özcan ve Elmas Maraş tarafından verildi. Ödül takdiminden sonra etkinliğin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri okul bahçesinde öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.