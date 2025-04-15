Eğitim Yatırımları, Geleceğe Umut Taşıyor

FİLYOS VADİSİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak’ta düzenlenen açılış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Filyos Vadisi’nin yalnızca Batı Karadeniz için değil, Orta Anadolu için de stratejik bir konum taşıdığını ifade ederek, “Burası sadece liman değil, Türkiye’nin enerji üssü olacak” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen TOBB derslik binası açılışı ve ekonomiye katkıda bulunanlar ödül töreninin öncesinde kurdele kesildi. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ÇAYCUMA İLÇESİ VE EĞİTİME YAPILAN YATIRIM

Açılışta söz alan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hisarcıklıoğlu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen derslik binasının önemini vurguladı. Eğitim kurumlarının gelişimine olan desteği anlatarak, “Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle yalnızca bir derslik binasını üniversitemize kazandırmakla kalmıyoruz. Ayrıca geleceğimizin umudu öğrencilerimizin hayallerini ve bilimle yorulmuş yarınlarını da inşa ediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Zonguldak’taki oda başkanlarının önerileriyle eğitime yapılan yatırımın Çaycuma’ya kazandırıldığını belirtti.

FİLYOS VADİSİ’NİN ETKİSİ VE ÇAYCUMA’NIN ROLÜ

Hisarcıklıoğlu, Çaycuma’nın stratejik konumuna vurgu yaparak, “Filyos Vadisi liman ve sanayi bölgesi buraya ayrı bir değer katacaktır. Burası Türkiye’nin enerji üssü konumundadır. Çaycuma, sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı olacak ve ihracat merkezi haline gelecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca bölgedeki havaalanının önemli bir avantaj sağladığını ekledi.

ARABULUCULUK MERKEZİNİN ÖNEMİ

Çaycuma’da kurulan tahkim ve arabuluculuk merkezi hakkında bilgiler veren TOBB Başkanı, bu merkezin ticari anlaşmazlıklarda sağladığı avantajlardan bahsetti. Hisarcıklıoğlu, “Bünyemizde faaliyete geçirdiğiniz tahkim ve arabuluculuk merkeziyle ticari itilafları daha hızlı ve ucuza çözebilme imkanı sunuyoruz. Tüccar ve sanayicilerimize tavsiyem, anlaşmazlıklarınızda odamızın bu merkezinden yararlanın” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Ekonomik zorluklara da değinen Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, “Ekonomide bazı sıkıntılarımız var, ama el ele verip bu günleri aşacağız. Birbirimizi ötekileştirmemeliyiz” şeklinde açıklama yaptı.

VALİDEN SANAYİCİLERE ÖVGÜ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan sanayicilerin önemini anlatarak, “Sizler iş dünyası sanayiciler, milletin kahramanlarısınız. Türkiye ekonomisi bugün dünyanın 16. ve 17. büyük ekonomileri arasında yer alıyor ve yoluna devam ediyor” dedi.

FAHRİ DOKTORA TÖRENİ VE ZONGULDAK EKONOMİ ZİRVESİ

Çaycuma’daki açılışın ardından düzenlenen fahri doktora tevcih töreninde, Hisarcıklıoğlu’nun hayatını anlatan bir video gösterimi sunuldu. Rektör Özölçer, Hisarcıklıoğlu’nun ahilik kültürünün modern dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, üniversitenin başarısının Zonguldak’a değer kattığını söyledi.

TİCARET SANAYİ ODASI VE AHI OCAĞI KÜLTÜRÜ

Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret Sanayi Odası’nın açtığı ara buluculuk ve tahkim merkezinin ticari itilafların çözümüne hız kattığını dile getirdi ve “Bizim kültürümüzde helalleşmek çok önemli. Bu ara buluculuk ile sorunlarınızı hızla çözebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 2025 Zonguldak iş dünyası ödül töreninde firma temsilcilerine ödüller verildi. Zirve ödül töreni sona erdi.