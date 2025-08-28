Eğitim Yılı 8 Eylül 2025 Başlayacak

ÖĞRENCİLER VE VELİLER YENİ YILA HAZIRLANIYOR

Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin sona ermesine yaklaşırken yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, özellikle eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu konuyla ilgili tüm detayları metnin devamında bulabilirsiniz.

EĞİTİM YILI BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvim, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Takvim doğrultusunda, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yapacağı tarih netleşti. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm kademelerde 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu dönem, öğretmenler ve öğrenciler için uzun ve yoğun bir eğitim süreci anlamına geliyor. Okulların kapanış tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak belirlendi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin okula sağlıklı bir geçiş yapmaları için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli uyum ve rehberlik programları uygulanacak. Bu kapsamda, özellikle okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu özel hafta boyunca öğrenciler, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışarak okul ortamına adım atmış olacak. Oyun temelli etkinliklerle desteklenen bu süreçte, veliler de çocuklarının yeni döneme alışmalarına yardımcı olabilecek.