Eğitim Yılı 8 Eylül 2025’te Başlıyor

EĞİTİM YILI TAKVİMİ BELİRLENDİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, öğrencilerin ve velilerin aklındaki en önemli soru okulların açılış tarihleri oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme dair takvimi yayımlayarak okulların açılış tarihlerini, ara tatil ve yarıyıl tatili zamanlarını duyurdu. Eğitim yılı, eylül ayında başlayacak ve belirlenen takvime uygun bir şekilde ilerleyecek. 2025 MEB takvimiyle ilgili tüm detaylar haberin ayrıntılarında bulunuyor.

OKUL AÇILIŞ TARİHİ VE TATİLLER KEŞFEDİLDİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar hızla sürerken, Bakanlık tarafından açıklanan takvim ile birlikte okulların açılış tarihi ve dönem içerisindeki tatil zamanları netleşmiş durumda. Bu takvime göre, birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim sürecine kısa molalar verecek olan ara tatillerin ve yarıyıl tatilinin tarihleri de belirlendi. Birinci dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde, yarıyıl tatili de Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek. İkinci dönemin başlangıcıyla birlikte Nisan ayında ikinci ara tatil yapılacak ve eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek.

UYUM HAFTASI UYGULAMASI DÜZENLENECEK

2025-2026 eğitim yılı öncesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için bir uyum haftası uygulaması gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, bu öğrenciler 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Bu süreçte, öğrencilerin okula kolayca alışmaları, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışmaları hedefleniyor. Uyum haftası çerçevesinde çeşitli rehberlik çalışmaları ve tanıtım etkinlikleri ile minik öğrencilerin eğitim hayatına daha güvenli ve rahat bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.

EĞİTİM YILI AİLESİNE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Bakanlık, 2025-2026 eğitim dönemine dair takvimi açıkladı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu dönemde, öğrencilerin okul ortamına alışmaları ve sosyal uyum sağlamaları amaçlanıyor. Eğitim yılının birinci dönemi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler meydana gelecek ilk ara tatillerini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından, ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemde yer alan ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Açıklanan bu takvim doğrultusunda öğrenciler, veliler ve eğitim camiası yeni eğitim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

KARNE HEYECANI VE YAZ TATİLİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık bir eğitim maratonunun ardından öğrenciler, karne heyecanı yaşayacak ve yaz tatiline adım atacak. Bu tarih itibarıyla, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için ders zili son bir kez çalmış olacak. Eğitime dair geride bırakılan dönemler, yapılan sınavlar, etkinlikler ve kazanılan akademik beceriler öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayacak.