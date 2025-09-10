Eğitim Yılı Başladı, Denetimler Yapıldı

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim yılıyla Erzincan’daki tüm ilçelerde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması” yapılmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Refahiye ve Tercan İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirlikleri, 16 ekip ve 54 personelle Türkiye genelinde eş zamanlı bu uygulamayı gerçekleştirdi.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulama sırasında toplam 403 kişi sorgulandı, 49 okul çevresi, 26 kahvehane, 18 metruk bina, 3 büfe ile iddia bayi, 18 park ve bahçe, 3 internet salonu ve 2 market/büfe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir suç veya suç unsuru ile karşılaşılmadı.