Eğitim Yılı Toplantıları Yapıldı

EĞİTİM YILINA YÖNELİK TOPLANTILAR DÜZENLENDİ

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu ve Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantılarını gerçekleştirdi. Bu toplantılar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan’ın başkanlığında ayrı ayrı yapıldı. Açılış ve değerlendirme konuşmasında Osman Bozkan, geride kalan eğitim öğretim yılını tüm yönleriyle değerlendirdi.

KONULARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTILARDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Toplantılara, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantılarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Köklerden Geleceğe” mottosuyla yürüttüğü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasına dair saha izlenimleri, akademik başarı, sosyal-kültürel faaliyetler, mesleki gelişim, öğrenci devamsızlıkları, projeler ve yatırımlar gibi birçok konu ele alındı. Osman Bozkan, yıl boyunca özveriyle çalışan yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, “2024-2025 eğitim öğretim yılında ilçelerimiz ve okullarımız birçok başarılı çalışmaya imza attı” şeklinde konuştu. Bozkan, eğitim alanındaki gelişimin sürekli olduğu vurgusunu yaparak, “Bu nedenle yapılan her değerlendirme, bizi daha ileriye taşımak için bir fırsat oluşturacaktır” dedi.

Toplantılarda ayrıca ulusal çapta elde edilen başarılar paylaşıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılması planlanan çalışmalar, okul güvenliği, rehberlik faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, kurum-kuruluş ve veli iş birliği, yerel projelerle birlikte fiziki altyapı yatırımları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.