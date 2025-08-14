Eğitimciler Birliği Sendikası Eylem Düzenledi

EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem düzenledi. Yaklaşık 4 milyon kamu memurunu ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini açıkladı. Bu teklife göre, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Ancak bu teklif, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul edilmedi. Bu süreç doğrultusunda Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Eylemde bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Talat Yavuz, sunulan teklifi kabul etmediklerini belirtti. Yavuz, “Kamu İşveren Heyetinin, 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 olarak açıkladığı; refah payının ve taban aylığa zammın yer almadığı, gerçeklerden uzak, emekliyi de emekçiyi de yok sayan; akla, vicdana, hakkaniyete sığmayan teklifini bir kez daha reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavuz, Kamu İşveren Heyetine yönelttiği sorularla, Milli Eğitim Bakanlığındaki yönetici pozisyonlarının öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerleme hakkından mahrum bırakılmasının çözüm yerinin toplu sözleşme masası olduğunu aktardı. “Yasada çözelim dedik, olmadı, şimdi müsaade edin masada çözelim diyoruz” diyerek bu sorunun bir çözümü olması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim çalışanlarının ülkenin en büyük gücü olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Enflasyon, bütçe kısıtları ve hedeflenen enflasyon mazeretlerinin arkasına sığınmamalı, toplu sözleşmeyi, ücretleri iyileştirecek ve refahı adil paylaştıracak bir fırsat olarak görmeli, Eğitim çalışanları yük değil, bu ülkenin en büyük gücü olarak değerlendirilmelidir” dedi. Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesinin eğitim kalitesini artırmanın temeli olduğunu ifade etti.

Yavuz, emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirterek, “Bu ülkenin geleceğini inşa eden eğitim çalışanları olarak, emeğimizin değerinin bilindiği, alın terimizin hakkının verildiği bir toplu sözleşme istiyoruz” şeklinde konuştu. Hakkaniyet, adalet ve refahın tüm kamu görevlilerine yansıdığı bir Türkiye için mücadele edeceklerini duyurdu. Eğitim çalışanlarını mutlu eden bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, “Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir” açıklamasında bulundu.