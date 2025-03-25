Eğitimciler Cumhurbaşkanlığı İftarına Katıldı

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İFTAR PROGRAMINDA

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Eğitim Ailesi ile İftar Programı”na katıldı. Bu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde eğitim camiasının temsilcileri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen iftar programında, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in yanı sıra birçok Bakanlık yetkilisi, 81 ilden eğitim yöneticileri, öğretmenler ve eğitim camiasının farklı kesimlerinden temsilciler de bulunuyordu. Program, eğitim dünyasındaki birlik ve beraberliği vurgulamak amacıyla iftar yapılmasıyla anlam kazandı.