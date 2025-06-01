Eğitimde Adalet İçin Mücadele Ediyoruz

ÖĞRETMENLER EK ATAMA TALEBİYLE ANKARA’DA EYLEM YAPTI

Ankara Ulus’ta bir araya gelen öğretmenler, 2024 KPSS dahilinde gerçekleştirilen 15 bin atamaya karşı çıkarak ek atama talep eden bir eylem gerçekleştirdi. Öğretmen Musa Karataş, “Sayın Cumhurbaşkanım, dün yaptığınız açıklamada, ‘gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi en büyük arzumuzdur’ dediniz. İnanıyoruz ki, bugün burada yaptığımız bu çağrımız cevapsız kalmayacak. İnanıyoruz ki, emeklerimiz karşılık bulacak. İstiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri ve aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olarak gördüğünüz biz genç öğretmenleri Külliye’de misafir eder, derdimizi aktarma fırsatı verirseniz ayrıca mutlu olacağımızı da belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 15 bin öğretmen atamasına yönelik tepkiler artarak sürmekte. Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen öğretmenler, “Atanırsam kız istemeye gideceğiz”, “Atanırsam söz 3 çocuk sahibi olacağız”, “Cumhurbaşkanım 2024 KPSS ek atama bekliyor”, “Öğretmenler öğrencilerine kavuşmayı bekliyor”, “Eğitim meşalesi elimizde, yakmamız için elinizi uzatın” yazılı pankartlar taşıdı. Musa Karataş, “Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelmiş öğretmenler olarak toplandık. Bizler, 2024 KPSS’ye büyük emek ve umutlarla hazırlandık. Aylarca, yıllarca masa başında ayırdığımız saatlerin neticesinde emeğimizin karşılığını alacağımızı düşündük. Ancak 2024 KPSS için açıklanan 15 bin atama sayısı ve bu sayıların branşlar bazındaki dağılımları bizleri zor bir duruma soktu” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN UMUT TALEP EDİYORLAR

Karataş, yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarının Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında bir akademi sürecine dahil olacağını ve bu sürecin 14 ay süreceğini vurguladı. “2024 KPSS’ye ek atama verilmesi noktasında yetkililerin bir an önce adım atması gerekmektedir” diyerek, ülke genelindeki öğretmen ihtiyacını göz önünde bulundurarak sesini duyurmaya çalıştı. Öğretmenler, “Sayın Cumhurbaşkanımız, biz genç öğretmenler, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bilgimizle, kültürlerimizle ve güçlü karakterlerimizle Anadolu’nun dört bir yanına ışık saçmaya ve evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya hazırız” dedi.

ANNE BİR ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Bir öğretmen anne de, “Buraya gelmeden önce çocuklarımdan son bir şans istedim. Dedim ki; ‘bana bir kez şans verin, bu sene çalışayım, hakkınızı da helal edin.’ Çocuklarımın desteğiyle alanımda derece yaptım. Ben, ders kitaplarının arasında çocuklarının gözlerine hasret kalmış bir anneyim. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Türkiye’nin en zor sınavlarından biri olan KPSS’de derece yapmış bir öğretmenim. Sizden yalnızca bir umut bekleyen bir vatandaşım” diyerek duygularını aktardı.

NEDEN HAKSIZLIĞA UĞRADIK BİLMİYORUM

Öğretmenin kızı da, “Ben annem için buradayım. Tek hayalim annemin öğretmen olması. Annem öğretmen olsaydı kim bilir şu anda ne değişiklikler olacaktı. Hayret ettim, annem düşük aldığında çok kişi, yüksek aldığında 27 kişi atadılar. Her gün bunu düşünüyorum. Neden haksızlığa uğradık bilmiyorum” sözleriyle annesinin durumuna dikkat çekti.