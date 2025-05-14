Eğitimde Değişiklik Olabilir Mi? Bakan Tekin Dikkat Çekti!

Milli Eğitim Bakanı’nın Değerlendirmeleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitim yılıyla ilgili değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin Tekin, “Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları.” şeklinde konuştu.

İş Dünyasından Gelen Şikayetler

Bakan Tekin, iş dünyasının ara eleman bulmakta yaşadığı sıkıntılara da değindi. Bu konuda iş dünyasının rahatsızlıklarını dile getirdiğini belirterek, “Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları.” ifadelerini kullandı.