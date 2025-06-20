Eğitimde Değişim, Öğretmen Yetiştirmek Gerekiyor

EĞİTİMDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Pandemi döneminin eğitim sürecinde köklü değişimler getirdiğini belirten Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin temel görevi olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasında eğitimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek, düşünme yetisini geliştirmeye odaklanması gerektiğini savundu. Prof. Dr. Ömerustaoğlu, eğitim fakültelerinin birincil amacının nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğunu belirterek, “Eğitim fakültelerinin en temel işlevi öğretmen yetiştirmektir” ifadelerini kullandı. Bu sorumluluğun büyük bir titizlik ve dikkatle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

DİJİTALLEŞME VE YENİ EĞİTİM ANLAYIŞI

COVID-19 pandemisi ile birlikte eğitimde dijitalleşmenin zorunlu hale geldiğini belirten Ömerustaoğlu, “Pandemi sürecinde, teknolojiyi kullanarak bu çağa uygun eğitim gerçekleştirebileceğimizi gördük” dedi. Artık bilgiye erişimin çok daha kolay hale geldiğini söyleyen Ömerustaoğlu, “Artık eğitimin hedefi düşünmek için aklı eğitmek olmalı” diye ekledi. Eğitim anlayışının ezberden uzaklaşarak, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek üzerine şekillenmesi gerektiğini savundu. Bu değişim için öğrenci merkezli bir yaklaşımın şart olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir misyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömerustaoğlu, “Herkes öğretmen olamaz” diyerek, öğretmenlik mesleğine yetenek ve tutku ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Öğretmen adaylarının bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, öğrencilerin mezun oldukları alan dışında farklı sektörlerde de çalışma fırsatlarının bulunduğuna dikkat çekerek, “Üniversite mezunlarının illa kendi alanında istihdam sağlama zorunluluğu yok” dedi. Esnek düşünmenin ve kariyer planlamasında farklılıkların önemini vurguladı.