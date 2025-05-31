Eğitimde Devrimsel Müfredat Değişikliği Yapıldı

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VE EĞİTİMDE MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık.” diyor. Bakan Tekin, Van’daki etkinlikler çerçevesinde Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı’nda düzenlenen “12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali”ne katıldı. Burada Ulupamir Dans Topluluğu ile öğrencilerin gösterilerini izleyerek, Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefali göçünü tecrübe etti. Festivalde kendisine hediye edilen Kırgız kaftanı ve börkünü giydi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Tekin, Bülent Ecevit başbakanlığı döneminde başlatılan proje ile PTT organizasyonunda Cumhuriyet’in 100. yılına yönelik mektup yazıldığını ve 29 Ekim 2023’te mektupların kendisine ulaştığını ifade etti. Mektuplarda 2001’li yıllardan söz edildiğine dikkat çeken Tekin, bazı öğretmenlerin o dönemde hayalleri hakkında bilgi verdi.

EĞİTİMDE FİZİKİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tekin, şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 20’li rakamlara düştüğünü belirtiyor. “Öğretmenimiz 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyormuş. Hayali 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatmak” diyor Tekin. Okul binalarının inşaat kalitesi ve konfor açısından büyük bir ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, “Bölgedeki 2002’den sonra yapılan okul binalarının sağlamlığı oldukça önemli” diye ekliyor. Teknolojik altyapının da geliştiğini ifade eden Tekin, “Dünyada neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye’dir” ifadesini kullanıyor.

EĞİTİM MÜFREDATINA YENİ DÜZENLEMELER

Eğitimde fiziki, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Tekin, “AK Parti iktidara geldiği günden itibaren kardeşlik hukukumuza zarar veren, ötekileştiren tüm ifadeleri müfredatımızdan çıkarttık” diyor. Tekin, “Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık” ifadesinde bulunuyor. Yeni müfredatta eğitim, öğretim ve çağdaş gelişmelere yer vererek, eğitim sisteminin rekabet edebilir hale geldiğini vurguluyor.

BİRLIK VE KARDEŞLİK VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da, Türkiye ve bölgenin terör ve güvenlik gibi sorunlarla anılmasını istemediğini belirtiyor. “AK Parti iktidarları döneminde önemli başarılar elde edildi ve bu başarılar, kardeşlik ikliminin sürekli olarak inşa edilmesiyle devam etmelidir” diyor Yalçın. Ayrıca, “Bu süreç Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde dikkatli bir şekilde yönetiliyor” diyor. Yalçın, sürecin sahiplenilmesi gerektiğini ve AK Parti teşkilatlarının çok büyük görevler üstlendiğini dile getiriyor.

BÖLGEDE EĞİTİM İVME KAZANIYOR

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, partinin eser ve hizmet partisi olduğunu belirterek, “İlimizde eğitim alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı” diyor. Arvas, “Daha güzel bir memlekete ve ülkeye sahibiz, var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuşuyor. Programa katılan diğer isimler arasında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve partililer mevcut.