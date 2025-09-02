Haberler

Eğitimde Dönüşüm: Öğretmenler İçin XR

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen, TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Eğitimde Dönüşüm: Öğretmenler İçin Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Teknolojisi” adlı projenin açılışı Mühendislik Fakültesi Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Laboratuvarı’nda yapıldı. Açılış etkinliğine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Genç, proje eğitmenleri ve araştırmacıları ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 24 fen bilimleri öğretmeni katıldı. Proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşırken, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen öğretmenler teorik ve uygulamalı eğitimlerle Genişletilmiş Gerçeklik (XR) teknolojilerini tanıyacak ve bu teknolojilerin derslerde nasıl kullanılacağını öğrenerek sınıf içi uygulamalara aktarabilecekler.

XR LABORATUVARI İLE YENİ BİR DÖNEM

Projeyi yürüten Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Genç, açılış konuşmasında projenin kapsamı, süreçleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek, Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’deki eğitim fakülteleri arasında XR teknolojisi altyapısına sahip ilk ve tek laboratuvar olma niteliği taşıyan XR Laboratuvarı’nın kurulmasına sağladığı desteklerden dolayı Rektör Sözbir’e teşekkür etti.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VURGU

Açılışta konuşma yapan Rektör Nedim Sözbir, eğitimin, klasik anlatım yöntemlerinin ötesine geçtiğini vurgulayarak, XR teknolojilerinin hem öğretmenler hem de öğrenciler için önemli bir dönüşüm sunduğunu belirtti. Eğitimde deneyimsel öğrenmenin önemini vurgulayan Sözbir, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan tüm akademisyenleri tebrik etti.

EĞİTİMDE ÖNCÜ ROL

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XR teknolojisinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda Türkiye’de öncü bir rol üstleniyor. Bu proje ile öğretmenlerin çağın dijital ihtiyaçlarına uygun equipment ile donatılması ve eğitim sisteminin dijitalleşmesine katkı sunulması açısından önemli bir adım atılmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Dolandırıcılar, Şantaj İçin Arıyorlar

Türkiye genelinde dolandırıcılar, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 40 yaş üstü erkekleri hedef alarak şantaj yapıyor. Mağdurların bilgilerini kullanarak korkutma stratejisi izliyorlar.
Haberler

Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kamyon devrildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın yolu üzerindeki 4. kilometrede meydana geldiği belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.