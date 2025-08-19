Eğitimde Kaliteyi Artırma Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI TOPLANTISI

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, birim amirleri ve ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelerek, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık toplantısı yaptı. Bu toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların yanı sıra öncelikler belirlendi ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik stratejiler netleşti.

EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN PLANLAMALAR

İl genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli bir şekilde devam etmesi adına yapılacak planlamalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Mehmet Yiğit, toplantıda yaptığı açıklamalarda eğitimde başarı çıtasını yükseltmek amacıyla “koordineli bir şekilde çalışılacağını” belirtti.